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Украина предложила два варианта обмена пленными – Марчук

Сегодня, 12:57
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Марчук анонсировал переговоры в Минске по обмену пленными

Фото: Радио Свобода

Украинская сторона предложила два варианта обмена пленными, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук, пишет Укринформ.

"Сегодня готовый вариант обмена 27 декабря по формуле 23 на 23 и 66 на 19. Мы это официально предложили на заседании 4 декабря. Не соглашается Россия. Мы снова будем вносить это предложение 19 декабря", - пояснил он.

Марчук добавил, что 19 декабря состоится 101-й раунд переговоров в Минске, последний в текущем году.

Напомним, последний масштбаный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ Майорск в районе Горловки. 74 украинца обменяли на 306 боевиков.

После этого Россия заблокировала этот процесс.

 

 

Теги:   Евгений Марчук Обмен пленными Минск Россия

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Украина предложила два варианта обмена пленными – Марчук

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