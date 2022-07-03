«Решение — после окончания войны». Украина предлагает НАТО вступление по специальной процедуре — глава делегации Рады 3 июля, 18:42 Егор Чернев (Фото:Yegor Chernev via Facebook)

Украина может стать членом НАТО через год-два после окончания полномасштабной войны, развязанной Россией.

Такое мнение высказал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Альянса Егор Чернев в интервью Интерфакс-Украина, опубликованному в воскресенье, 3 июля.



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По словам Чернева, ни одна из стран НАТО не захочет голосовать за членство страны, в которой идет война, потому что это «автоматически перенесет войну на весь Альянс».



«Любое решение по членству Украины в НАТО будет только после окончания войны… Поэтому нам надо закончить войну, нам надо выиграть эту войну, нам нужно будет провести реформы и, я думаю, перспектива членства вполне возможна: не скажу, что через месяцы, но в ближайшие годы после окончания войны. Все будет зависеть от нас, насколько быстро мы будем проводить реформы. Я надеюсь, это может быть минимум год-два. Но мы не знаем, когда закончится война», — сказал он.

Народный депутат добавил, что стандарт НАТО включает не только военную составляющую, а и «достаточно широкий спектр реформ».

«Мы прекрасно понимаем, что у нас есть домашнее задание, которое нужно выполнить… Мы честно говорили с Альянсом о том, что мы уже переросли немного формат ПДЧ [Плана действий по членству в НАТО]. А принять без ПДЧ, наверное, слишком рано для вас, поэтому давайте найдем какой-то формат посередине. Может, это будет конкретный список реформ, которые должны быть проведены. С конкретными индикаторами того, что должно быть сделано и когда. И чтобы после реализации этих реформ не возникали новые и новые», — заявил Чернев.

9 марта 2018 года НАТО предоставила Украине статус страны-аспиранта — официальное признание стремления государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины с 2019 года.

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабного вторжения России Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, утверждая, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.



3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности. Она отметила, что Киев подал заявку на членство еще в 2008 году и с тех пор не отзывал ее.



Глава Офиса президента Андрей Ермак 1 июля повторил, что разработка системы гарантий безопасности для Украины — не альтернатива вступлению в НАТО.



Если США видят путь к вступлению Украины в НАТО без ПДЧ, это наш шанс – Егор Чернев https://www.youtube.com/embed/iORR6Dxdisw

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