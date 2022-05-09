«Украинцы предлагают нам будущее». Десять причин, почему украинская победа важна для мира — историк Тимоти Снайдер 9 мая, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Тимоти Снайдер: украинцы своей борьбой дают другим демократиям время (Фото:Open Ukraine via YouTube)

Профессор Йельского университета историк Тимоти Снайдер во время выступления на Киевском форуме безопасности, основанном фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, 8 мая 2022 года объяснил, почему победа Украины в войне важна не только для нее, но и для мира.



Я — Тимоти Снайдер, историк. Меня пригласили поговорить с вами о значении украинской победы. В нынешнем мае мы все думаем о победе или же, по крайней мере, об окончании войны. Я расскажу вам о значении этой войны, о том, как эта война может закончиться и как должна закончиться.

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Хочу привести десять причин, почему мы должны мыслить в парадигме украинской победы.

Десять причин, почему украинская победа важна не только для украинского государства, но и для мира.

Первая причина, ключевая: победа Украины, по моему убеждению, — это единственный путь к достижению мира. Очевидно, что все здравомыслящие люди хотят, чтобы эта война закончилась. И, я убежден, победа Украины — единственный путь, как эта война может закончиться. Победа России приведет к дальнейшей российской агрессии. Капитуляция Украины будет означать продолжение российских зверств на украинской земле. Считаю, что единственный путь, как война может закончиться, — победа Украины, то есть успех Украины на поле боя, который вынудит Россию понять, что переговоры в ее интересах.

Во-вторых, я считаю, что победа Украины важна для безопасности региона. Единственный способ защитить украинцев — это украинская победа. В то же время, это очень важно и для народов стран Балтии, Польши, Румынии, Молдовы — чтобы российская агрессия не достигла успеха.

Третья причина, почему победа Украины важна, касается прежде всего ее граждан. Не существует ни одного иного пути защитить украинских граждан, кроме как победа Украины. До тех пор, пока длится война, украинцы в условиях российской оккупации переживают депортацию и другие зверства, украинцы на неоккупированной территории страдают от обстрелов и бомбардировок. Единственный путь обезопасить 40 миллионов украинцев — это прекращение войны, а единственный путь прекращения войны — это победа Украины.

Четвертая причина, как по мне, очень важная, касается защиты демократии. Эта война происходит потому, что Украина — это демократия. У нее есть эта непредсказуемая политическая система, рождающая непредсказуемые комбинации, непредсказуемых лидеров. И эта непредсказуемость, невозможность знать, чего ждать, и является такой невыносимой для Путина и российского режима. Поэтому еще одна причина, почему важна победа Украины, — чтобы защитить демократию.

В то же время, по моему убеждению — и это пятый пункт, — это важно для демократий в целом. Если бы Россия выиграла эту войну, это была бы огромная победа для всех сил, противостоящих демократии, для всех, кто хочет использовать то или иное насилие для свержения демократий. Победа Украины — это победа тех, кто верит в закон, стремится к проведению выборов и ответственности своих лидеров. А особенно для тех, кто ради этого готов идти на риск.

С этим связана причина номер шесть. Победа Украины — это победа государства, традиционно считавшегося периферийным и колониальным относительно силы, считавшей себя центром и империей. Имперские войны, особенно как мы знаем из истории ХІХ и ХХ столетий, приходятся на определенные фазы политического развития. Имперские войны будут продолжаться до тех пор, пока имперские силы уверены, что смогут в них победить. Европейские и другие силы всегда приходили к моменту осознания, что имперская война истощит их, и это — очень хорошо. Поскольку сейчас идет имперская война, в которой лидеры России утверждают, что украинского народа и украинского государства не существует, победа Украины важна для защиты базового принципа: все нации равны, а государства заслуживают уважения. Иными словами, победа Украины — еще один толчок к постимпериалистическому миру.

Говоря о постимпериалистическом мире, седьмая причина важности победы Украины касается памяти о Второй мировой войне. Для Путина уроки Второй мировой войны — это то, что нужно больше войны. Для Путина уроки победы над фашизмом — это то, что нужно больше фашизма. Для Путина уроки поражения империализма — это то, что нужно больше империализма. Для Путина уроки Второй мировой войны — это то, что слово фашизм означает все, что ему угодно, и это слово можно использовать как язык ненависти против тех, кого он избрал своим врагом. Это прочтение Второй мировой войны не может победить.

Сегодня, когда идет война, важно рассматривать ее, как часто и происходит, в свете Второй мировой. В частности, рассматривать ее как возможность защитить ценности, которые были усилены или же должны быть усилены этой войной. Например, толерантное отношение к иному, важность верховенства права и плюрализм, важность сотрудничества между демократиями.

Восьмое. Я убежден, что победа Украины очень важна для будущего России. Отмечу: не жду, чтобы украинцы думали об этом факторе. Но для нас всех, кто ратует за безопасность Европы и мира, очень важно, рядом с какой Россией мы будем жить в следующие десятилетия. Для того, чтобы Россия стала, скажем так, нормальной страной, в которой российские интересы важны для ее руководства, — очень важно, чтобы Россия потерпела поражение в этой войне. Очень важно, чтобы россияне перестали воспринимать международную политику как собирательство земель на основе абсолютно неправдивых мифов. Считаю, для россиян и будущей российской власти важно вместо этого думать о будущем России и ее реальных интересах. И хотя я хотел бы, чтобы войны вообще не было, поражение на поле боя станет шагом вперед для России такого типа. России, где граждане могут думать о будущем без империализма. России, где прошлое не становится мифом, так сильно влияющим на решения сегодняшние. России, где возможно учитывание интересов и будущего.

Девятое. Украина должна победить, ведь, как мы знаем, она является крупнейшим производителем продовольствия для остального мира. В истории ХХ столетия Украина была объектом колонизации со всех сторон из-за своих черноземов. В нынешней войне мы видим, как Россия экспроприирует украинское продовольствие и блокирует поставки украинских сельхозпродуктов по миру. Если война так и будет продолжаться, людям в Африке и по всему миру будет угрожать вероятная, а затем и реальная нехватка еды. Это может потянуть за собой не только голод и смерти, но и политическую нестабильность. Победа Украины и восстановление мировой торговли позволит предотвратить это.

Десятый пункт, определенным образом подытоживающий все предыдущие. Победа Украины поможет не только украинцам, но и всем нам направить свое внимание в будущее. Проблема российской пропаганды — и проблема, присущая нам всем, хотя и в более легкой форме, — это то, что она базируется исключительно на прошлом. Она базируется на поиске какого-то момента в истории, когда они были правы, а все остальные — нет. Это не то, что нужно. Всем нам нужно будущее. Нам нужна политика будущего, нужно событие, которое вырвет нас из рутины и укажет нам на будущее. Считаю, очень важно, чтобы европейцы и другие помогли в том, чтобы предложить украинцам будущее после этой войны — в смысле членства в ЕС и мощной помощи, которая даст Украине возможность восстановиться.

Но это двусторонний процесс. Если мы открыты в том, как мы смотрим на Украину и на эту войну, мы можем увидеть, что украинцы предлагают будущее и нам.

Если бы украинцы не боролись, если бы капитулировали, наше будущее, будущее демократий было бы сейчас очень хмурым.

Украинцы своей борьбой дают нашим демократиям время.

Считаю, нужно использовать это время, чтобы подумать о будущем. Не только о будущем, когда Украина присоединяется к другим демократиям в разных формах сотрудничества, но и о будущем в широком смысле — когда, и это демонстрирует победа Украины, индивидуальные поступки важны, люди могут брать на себя ответственность, границы возможностей шире, чем мы думаем, а события, которые могут произойти в будущем, могут быть лучше, чем мы думаем.

Украина и украинская победа указывают нам этот путь.

Благодарю за ваше внимание.

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