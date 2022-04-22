«После 9 мая — контрнаступление». РФ не дойдет до Приднестровья: будут бежать из Херсонской области, как из Киевской — военный эксперт 22 апреля, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Украинский солдат прыгает с уничтоженного российского танка в Харьковской области (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Россия хочет захватить юг, чтобы обеспечить себе «выход в Приднестровье», но Украина не просто помешает этим планам, а после 9 мая уйдет в контрнаступление, убежден военный обозреватель Александр Коваленко.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«О каком наступлении на Одессу может идти речь, когда их даже из Николаевской области уже прогнали. Даже когда мы говорим о Херсоне и области — южном плацдарме, они пытаются там закрепиться, но понимают, что это ненадолго. Они пытаются сейчас действовать с закреплением своих позиций до 9 мая. А что будет потом — неизвестно. Я уверен, что будет контрнаступление. Они сбегут из Херсонской области так же, как из Черниговской и Киевской», — в эфире Радио НВ отметил Коваленко.

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22 апреля Россия назвала цель «второго этапа» войны. Замкомандующего войсками Центрального военного округа РФ заявил, что Россия планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым. По его словам, контроль над югом Украины даст России еще один выход в непризнанное Приднестровье, где якобы «указываются факты притеснений русскоговорящего населения».

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ констатировал, что у Украины есть собственные сценарии защиты страны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление Кремля, отметив, что Украина прекрасно знает обо всех таких сценариях, а ВСУ «четко выскажутся по этому поводу».

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что план подобного образования был озвучен первый раз в 2004 году. Тогда речь шла о создании Юго-восточной украинской [автономной] республики — так называемого ПіСУАР-а.

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