Украина попросит закрыть Босфор из-за агрессии России в Керченском проливе – командующий ВМС

Украина обратится к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфор из-за агрессии России в Керченском проливе и захвате украинских кораблей и моряков, заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко.

"В связи нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал он во время выступления на Международной конференции по вопросам морской безопасности, пишет УНИАН.

Воронченко также выразил надежду, что мировое сообщество признает факт агрессии России против Украины.

"Украина сейчас защищает не только себя, но и западный мир. Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке. Установление контроля над Украиной является критически важным, так как полная реализация тех демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций Российской Федерации", - резюмировал командующий ВМС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничество Турции в разрешении конфликта, возникшего в Керченском проливе.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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