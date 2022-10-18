Попросит ПВО. Украина сегодня отправит ноту Израилю — Кулеба 18 октября, 16:02 Дмитрий Кулеба сообщил, что сегодня Украина отправит официальную ноту Израилю с просьбой предоставить ПВО (Фото:Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine via Facebook)

Украина 18 октября отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

«Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и положить начало качественному сотрудничеству относительно получения Украиной соответствующих технологий», — заявил он.

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17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.

16 октября, по данным издания Washington Post, которое ссылалось на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора и Украине получить военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО», — заявил Шай.

В ответ российский «политический клоун» Дмитрий Медведев попытался запугать власти Израиля последствиями в случае поставок оружия Украине.