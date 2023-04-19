Украина попросит у союзников по Рамштайну срочно передать ракеты для систем ПВО — FT 19 апреля, 09:58 Украина попросит у Запада срочно передать ракеты для ПВО, пишет Finacial Times (Фото:defense.gov)

На встрече с союзниками в формате Рамштайн 21 апреля Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО, опасаясь, что через «острый дефицит» Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.



Ознакомленные с подготовкой к встрече собеседники издания заявили, что Киев будет требовать от партнеров пополнить «свои запасы, которые уменьшаются». Как пишет газета, западные союзники опасаются, что без достаточной противовоздушной обороны запланированное против российских оккупантов контрнаступление «может сорваться».

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«Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия — тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они истощат их все, это откроет простор для военно-воздушных сил [России]», — заявил один из источников FT.

По словам собеседников, если Россия сможет доставать вглубь Украины неуправляемыми авиабомбами, сбрасывая их с самолетов, то «будет беда» и такой сценарий выглядит «мрачно».

В то же время, как пишет газета, некоторые западные официальные лица сохраняют оптимизм, ссылаясь на то, что у России и дальше нет преимущества в воздухе, а Украина продолжает получать оружие от Запада. Также запасы ракет «помогло сохранить» замедление темпа атак на инфраструктуру.

«Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет преимущество в воздухе. У Украины достаточно [противовоздушной обороны], чтобы защитить себя… [хотя] все на низком уровне. У нас был год конфликта и ни у кого нет неисчерпаемых запасов», — заявил один из собеседников FT.

Ранее СМИ со ссылкой на утечку документов Пентагона писали: США, учитывая показатели на конец февраля, обеспокоены тем, что прифронтовая противовоздушная оборона Украины якобы может истощиться уже до конца мая. Это, по словам американцев, «приведет к нагрузке на сеть противовоздушной обороны вглубь территории Украины».

Тогда спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не стал комментировать подлинность информации, но не отрицал, что у Украины есть определенное истощение запасов для средств противовоздушной обороны. Он отметил, что новые системы от Запада могут перекрыть потери.