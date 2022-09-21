Играют немаловажную роль. Кулеба обратился к Австралии с просьбой предоставить больше бронемашин Bushmaster 21 сентября, 10:44 Бронемашина Bushmaster (Фото:Łukasz Pacholski/www.flickr.com)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Австралии с просьбой предоставить ВСУ больше бронемашин Bushmaster.

По словам главы ведомства, он встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг в Нью-Йорке, чтобы поблагодарить ее за непреклонную поддержку.

«Мы обсудили дальнейшую военную помощь Украине. Я обратился с просьбой рассмотреть возможность послать нам больше Bushmaster, учитывая важную роль, которую они играют в противодействии российской агрессии», — написал он в Twitter.

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В июле сообщалось, что Австралия дополнительно передаст Украине 14 БТР, 20 бронемашин Bushmaster, а также военно-техническую помощь на 100 млн долларов.

Кроме того, в апреле Австралия передала Украине бронеавтомобили Bushmaster на $38 млн.

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