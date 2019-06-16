Украина поможет Молдове покупать газ в ЕС в обход Газпрома Сегодня, 15:56 Цей матеріал також доступний українською Укртрансгаз Укртрансгаз

Укртрансгаз направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнектора Румыния-Молдова, которая ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

«Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита газа из РФ, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», — отметили в компании.

В пресс-службе напомнили, что уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в газе без участия Газпрома. Благодаря возможностям ГТС Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС.

«Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Укртрансгаз также предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям зимой в 2019−2020 годах.

Отмечается, что официальное предложение было направлено молдавской стороне весной этого года.