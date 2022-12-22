Резников в разговоре с Остином заверил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot

22 декабря, 13:58
Поделиться:
Резников поблагодарил Остина за новый пакет военной помощи США (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Резников поблагодарил Остина за новый пакет военной помощи США (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором поблагодарил за новый пакет военной помощи США, включающий ЗРК Patriot.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Во время разговора также обсуждалась передача Украине системы ПВО Patriot.

«Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба от жестоких атак России», — отметил украинский министр.

Видео дня

Читайте также:

Он также заверил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot. Резников подчеркнул, что они уже «неоднократно доказывали свое мастерство».

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1605889402248564736

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Инфографика: НВ

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Военная помощь ЗРК Patriot Алексей Резников Ллойд Остин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X