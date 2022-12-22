Резников в разговоре с Остином заверил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot 22 декабря, 13:58 Резников поблагодарил Остина за новый пакет военной помощи США (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором поблагодарил за новый пакет военной помощи США, включающий ЗРК Patriot.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Во время разговора также обсуждалась передача Украине системы ПВО Patriot.

«Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба от жестоких атак России», — отметил украинский министр.

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Он также заверил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot. Резников подчеркнул, что они уже «неоднократно доказывали свое мастерство».

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Инфографика: НВ

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.





