Резников в разговоре с Остином заверил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot
Резников поблагодарил Остина за новый пакет военной помощи США (Фото:Murad Sezer/Reuters)
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором поблагодарил за новый пакет военной помощи США, включающий ЗРК Patriot.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
Во время разговора также обсуждалась передача Украине системы ПВО Patriot.
«Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности по защите нашего неба от жестоких атак России», — отметил украинский министр.
Он также заверил, что украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot. Резников подчеркнул, что они уже «неоднократно доказывали свое мастерство».
21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.
Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.