Норвегия передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral 20 апреля, 10:05 Цей матеріал також доступний українською ЗРК Mistral переданы Украине на безвозмездной основе (Фото:regjeringen.no)

Правительство Норвегии на безвозмездной основе передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

«Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Mistral», — отметил он.

Видео дня

Всего Украина получила около 100 таких ЗРК, которые были сняты с вооружения армии Норвегии.

В то же время министр обороны отметил, что это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу. Аналогичные системы вооружения предоставили и другие страны, добавил он.

Слушайте подкаст на эту тему

Ранее Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.

Mistral — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.