Норвегия передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral
ЗРК Mistral переданы Украине на безвозмездной основе (Фото:regjeringen.no)
Правительство Норвегии на безвозмездной основе передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral.
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Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.
«Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Mistral», — отметил он.
Всего Украина получила около 100 таких ЗРК, которые были сняты с вооружения армии Норвегии.
В то же время министр обороны отметил, что это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу. Аналогичные системы вооружения предоставили и другие страны, добавил он.
Ранее Норвегия передала Украине 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.
Mistral — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.
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