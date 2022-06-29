Норвегия передаст Украине установки MLRS M270 29 июня, 13:07 Установка MLRS M270 (Фото:Tobias Nordhausen/flickr.com)

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его страна сотрудничает с Великобританией для передачи Украине реактивных установок MLRS M270.



Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского оборонного ведомства.

Грам отметил, что они должны и дальше оказывать поддержку Украине, чтобы страна могла сохранить возможность вести борьбу за свободу и независимость.

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Украина получит от Норвегии три установки.

M270 нуждаются в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их там модернизировали для дальнейшей отправки в Украину.

Всего на хранении у Норвегии находится 12 установок.

Также Норвегия передаст Украине еще 5000 гранат к уже поставленным пяти тысячам.

M270 MLRS — гусеничная реактивная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

Ракеты установки M270 могут поражать цели на расстоянии примерно 80 км.



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