Норвегия передаст Украине установки MLRS M270
Установка MLRS M270 (Фото:Tobias Nordhausen/flickr.com)
Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его страна сотрудничает с Великобританией для передачи Украине реактивных установок MLRS M270.
Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского оборонного ведомства.
Грам отметил, что они должны и дальше оказывать поддержку Украине, чтобы страна могла сохранить возможность вести борьбу за свободу и независимость.
Украина получит от Норвегии три установки.
M270 нуждаются в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их там модернизировали для дальнейшей отправки в Украину.
Всего на хранении у Норвегии находится 12 установок.
Также Норвегия передаст Украине еще 5000 гранат к уже поставленным пяти тысячам.
M270 MLRS — гусеничная реактивная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.
Ракеты установки M270 могут поражать цели на расстоянии примерно 80 км.
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