Великобритания выделит Украине 240 миллионов фунтов стерлингов (около 316 миллионов долларов) на усиление противовоздушной обороны в преддверии зимы. Пакет помощи предусматривает поставку более 1000 ракет и пусковых установок малой дальности, доказавших свою эффективность в борьбе с российскими реактивными беспилотниками.

О новой военной помощи 17 ноября объявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте британского правительства.

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По его словам, выделенные средства будут направлены на удовлетворение самых насущных потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны в течение зимнего периода.

В пакет, в частности, войдут легкие многоцелевые ракеты LMM производства компании Thales, пусковые установки и более десятка радаров ПВО, которые Великобритания закупит у себя и других европейских стран.

Поставки вооружения для Вооруженных сил Украины начнутся с середины декабря. Это станет дополнением к 400 ракетам класса земля — воздух, которые Лондон уже передал Киеву в преддверии зимы. Радары должны помочь украинским военным своевременно обнаруживать воздушные угрозы и готовиться к новым российским атакам.

В правительстве Великобритании отметили, что новый пакет является частью более масштабной помощи в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, предназначенной для усиления украинской ПВО этой зимой. В общей сложности Великобритания обязалась предоставить Украине поддержку на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Стритинг подчеркнул, что Россия использует зимний период как оружие против Украины, поэтому Лондон продолжит помогать Киеву защищаться от российских атак.

Кроме того, Великобритания совместно с Францией руководит учениями многонациональных сил для Украины, проходящими в Польше. Маневры призваны проверить готовность стран к переброске, защите и обеспечению войск, которые помогут восстановить Вооруженные силы Украины после завершения боевых действий.

17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. На нем председательствуют представители Великобритании и Германии.

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Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 8 сентября. По её итогам страны-партнёры объявили о новых взносах и пакетах помощи для усиления украинской армии.

В конце октября, после разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, Зеленский сообщил, что Лондон предоставит Украине дополнительную поддержку в размере 10 млрд фунтов стерлингов. Из них 7 млрд фунтов — это экономическая помощь, рассчитанная на три года, а еще 3 млрд фунтов — экспортная поддержка, предназначенная преимущественно для поставок вооружений. Тогда же британское правительство объявило о выделении 500 млн фунтов стерлингов на военную помощь для украинской ПВО на предстоящую зиму.