США передадут Украине вертолеты, которые предназначались Афганистану — Пентагон 15 апреля, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Украина получит от США вертолеты Ми-17 (Фото:defense.gov)

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались Афганистану.



Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов», — сказал он.

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Кирби добавил, что ранее США уже передали Украине пять вертолетов.

«Это не первый раз, когда мы направляем им Ми-17», — отметил представитель Пентагона.

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Новый пакет помощи будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины»

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