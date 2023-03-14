Нидлерланды передадут Украине два минных тральщика 14 марта, 17:50 Кайса Оллонгрен и Алексей Резников (Фото:Kajsa Ollongren / Twitter)

Нидерланды передадут Украине два минных тральщика. Об этом сообщил у себя в Twitter министр обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны поблагодарил Нидерланды, премьер-министра Марка Рютте и свою нидерландскую коллегу Кайсу Оллонгрен за решение передать Украине два тральщика класса Alkmaar (Tripartite).



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«Украина — морская держава. Мы будем защищать наше Черное и Азовское моря так же, как свою землю и небо», — подчеркнул он.

Кайса Оллонгрен у себя в Twitter сообщила, что Нидерланды в 2023 году вместе с Бельгией начинают подготовку украинских экипажей. Во время брифинга она уточнила, что суда будут готовы к использованию в 2025 году.

Комментируя время поставок, Резников отметил, что нужно учитывать время подготовки экипажей и то, что во время войны конвенция Монтре запрещает проход военных кораблей через пролив Босфор.

«2024−2025 год — это реалистичные сроки. Возможно, это будет быстрее — наши военные доказали, что быстрее осваивают любую систему», — добавил глава Минобороны Украины.

Министр обороны Нидерландов во вторник, 14 марта, прибыла в Одессу вместе с Алексеем Резниковым. Накануне она посетила Николаев.

Украинский министр напомнил, что благодаря Нидерландам Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon, САУ PzH 2000, ракеты для ЗРК NASAMS, пусковые системы ЗРК Patriot, нидерландскую модернизацию бронемашин M113, танки Leopard и другую помощь.

