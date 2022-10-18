НАТО в ближайшие дни передаст Украине системы для борьбы с дронами — Столтенберг 18 октября, 19:04 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 18 октября, заявил, что Украина в ближайшие дни получит от Альянса средства борьбы с дронами, в частности, иранского производства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время Берлинского внешнеполитического форума генсек НАТО напомнил, что Германия уже передала Украине современную систему ПВО [IRIS-T], а во время недавней встречи министров обороны стран Альянса США и некоторые другие страны пообещали передать Украине больше систем, а также снарядов к имеющимся системам.

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Он отметил, что Россия надеялась получить контроль над украинским воздушным пространством, но не смогла этого сделать, в том числе благодаря помощи НАТО и других союзников, которые поставляют Украине вооружение. Столтенберг подчеркнул, что Украине нужны различные системы ПВО для защиты от разных угроз, в том числе беспилотников.

Ранее Йенс Столтенберг назвал «топ-приоритетом» отправку дополнительных систем ПВО в Украину.

Утром 18 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. Было зафиксировано по меньшей мере три попадания по объекту энергообеспечения в Днепровском районе на левом берегу столицы. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате удара РФ по объектам критической инфраструктуры Киева 18 октября погибли три человека.

17 октября РФ атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.



Инфографика: НВ