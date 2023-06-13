«Ключ от НАТО в Вашингтоне». Получит ли Киев от Альянса в июле обещание членства или гарантии безопасности — интервью NV 13 июня, 12:51 NV Премиум 11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО (Фото:Reuters)

Украина ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе так же много, как Запад — от контрнаступления ВСУ, считает Соломия Бобровская, представитель Украины при парламентской ассамблее Альянса.

Международное событие, которого Украина сейчас очень напряженно ждет, — так можно назвать очередной саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11−12 июля. На нем официальный Киев ожидает услышать от союзников четкую перспективу относительно своего членства в Альянсе и получить гарантии безопасности. Об этом заявляла украинская власть на всех уровнях.

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В частности президент Владимир Зеленский в начале июня сказал, что не видит смысла участвовать в саммите, если Украина не получит должного. Он, мол, прекрасно понимает: пока продолжается российская военная агрессия против Украины, ее вступление в НАТО невозможно, но для жителей страны принципиально важно услышать, что после войны это обязательно случится.

А в отечественном Минобороны убеждены, что Украина все-таки получит алгоритм вступления в НАТО, и тот будет зафиксирован в документе.



Однако авторитетное американское издание Politico написало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности и четкого алгоритма для Украины по вступлению в Альянс.



О том, что же на самом деле может ожидать Киев на саммите в Вильнюсе, NV расспросил Соломию Бобровскую, нардепа Голоса и заместителя главы Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.



— Все представители украинской власти сегодня говорят о том, что хотят какой-то конкретики от саммита НАТО в Вильнюсе, чего-то большего, чем заявлений об «открытых дверях». В частности и президент Владимир Зеленский в начале июня заявил, что не видит смысла участвовать в саммите, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства. Какие реальные возможности страны получить этот сигнал? И каким он может быть?



— Я считаю, что в июне есть еще время поработать на уровнях министров иностранных дел и президентском для того, чтобы на саммите [был положительный результат]. Надеюсь, что президент поедет и будет присутствовать не только во второй день, но и в первый, для того, чтобы сделать формулировку [относительно членства Украины в Альянсе] в этом коммюнике, который будет обнародован после саммита. Для нас важно не перебрасывать этот [вопрос] на Вашингтонский саммит [НАТО, который состоится в 2024 году]. Потому что в Штатах будут выборы.

