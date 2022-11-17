Израиль закупил для Украины «стратегического оборудования» на миллионы долларов — СМИ

17 ноября, 15:33
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Закупку какого именно оборудования профинансировал Израиль, не уточняется (Фото:Anwar Nillufary/flickr.com)

Закупку какого именно оборудования профинансировал Израиль, не уточняется (Фото:Anwar Nillufary/flickr.com)

После настойчивых призывов со стороны США Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования», издание Haaretz со ссылкой на собственные осведомленные источники из числа дипломатов и высокопоставленных политиков.

Согласно его данным, речь идет о «миллионах долларов».

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При этом данная закупка разовая, а решение о том, продолжать ли эти поставки в дальнейшем, как на том настаивает администрация Белого дома, будет принимать уже следующие правительство Израиля.

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Указанное оборудование будет передано через одну из стран Североатлантического альянса, поставляющую ВСУ вооружения в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии.

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Кроме того, как отмечают журналисты, членам НАТО было дано добро на передачу Украине оптико-электронного оборудования и систем управления огнем, производимые израильскими компаниями.

Ранее газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, которые помогают в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, используемыми РФ для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.

В то же время официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее Израиль неоднократно давал понять, что не хочет вмешиваться в российско-украинский конфликт, предпочитая сохранять свой нейтралитет, однако после начала военного сотрудничества Москвы и Тегерана его позиция могла измениться.

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Кроме того, на ситуацию могут повлиять и результаты выборов в Кнессет, по итогам которых блок бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил право формировать коалицию.

По словам украинский посол в Израиле Евгения Корнийчука, позиция страны в отношении поставок оружия для ВСУ после этого "может измениться".

«Напоминаю, что в предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность пересмотра политики Израиля по поставкам оружия Украине. Безусловно, на политическом языке это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась. И я хочу верить, что нам вместе удастся ее сменить», — заявил дипломат.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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