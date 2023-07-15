За 5 лет Украина получит от Германии вооружения на €17 млрд — Шольц

15 июля, 01:22
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Олаф Шольц (Фото:Nadja Wohlleben/Reuters)

Олаф Шольц (Фото:Nadja Wohlleben/Reuters)

Поставки вооружения в Украину от Германии с начала полномасштабного вторжения России достигнут объемов на общую сумму около 17 миллиардов евро до 2027 года.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как отметил канцлер ФРГ, его страна после США является лидером по оказанию Украине поддержки, в том числе и в военном плане.

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Также Шольц констатировал, что широкомасштабная военная агрессия России продолжает «очень сильно волновать всех нас».

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«С начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины», — сказал он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Военная помощь Война в Украине Украина-Германия Россия-Германия Олаф Шольц

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