«Вопрос во времени». Нет сомнений, что Украина получит необходимое оружие — Кулеба 7 апреля, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него нет сомнений в том, что Украина получит все необходимое оружие, но вопрос во времени поставок.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«У меня нет сомнений, что Украина получит оружие необходимое для боев. Вопрос во времени. Обсуждение не касается списка оружия, обсуждения касается сроков, когда мы его получим», — сказал он во время брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

Видео дня

Кулеба подчеркнул, что странам НАТО необходимо решить, когда они это сделают, и искать приемлемое решение.

«Я осторожно оптимистичен к вопросу о поставках оружия от некоторых союзников. Но у меня нет оптимизма, что все в НАТО будут поставлять оружие в обозримом будущем. Возможно ситуация изменится, но нет признаков, что это произойдет сейчас», — добавил он.

Слушайте подкаст на эту тему

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт запретил поставлять Украине оружие через территорию своей страны.

26 марта венгерский премьер вновь отказался помогать Украине с вооружением и поддержать эмбарго на российские нефть и газ. Также Орбан выразил готовность платить за российский газ рублями.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.