«Прибудет вовремя». Украина получит немецкое оружие для битвы за Донбасс — Шольц 17 июня, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в комментарии dpa.

Издание отмечает, что Берлин сталкивается с резкой критикой со стороны Киева в отношении темпов поставок и типа оружия. Украинская сторона неоднократно призывала к отправке немецких танков и самолетов запасов, однако Германия пока санкционировала лишь поставку зенитных танков.

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В интервью dpa Шольц ответил на вопрос, получит ли Украина тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе.

«Оно прибудет вовремя… Вы знаете, что уже есть длинный список клиентов, которые ждут оружие через два и три года», — отметил он, имея в виду, что протокол доставки должен был быть изменен в пользу Украины.

По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут обучение.

«Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня», — добавил Шольц.

16 июня Шольц заявил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину и поставлять оружие для обороны нашей страны.

По данным немецких СМИ, за последние месяцы правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения и скоро Киев получит зенитные самоходные установки Gepard и противовоздушное оружие. По словам Олафа Шольца, только США направили Киеву военной помощи больше, чем Германия, а Берлин отправляет в Украину свои самые современные системы гаубиц и обучает украинцев их использованию.

14 июня Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставить современную систему ПРО.

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