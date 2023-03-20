Евросоюз согласовал поставку Украине миллиона снарядов. Отказалась только Венгрия 20 марта, 16:57 Боеприпасы возле позиций украинских защитников в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза в понедельник, 20 марта, договорились закупить 1 млн боеприпасов для Украины.

«Я предложила странам-членам ЕС совместно закупить 1 млн снарядов для Украины. Рада, что сегодня министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили эту инициативу. Это помогает нарастить европейскую оборонную промышленность и укрепить нашу безопасность», — написала Каллас в Twitter.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что речь о боеприпасах калибра 155 мм, их отправят в течение 12 месяцев, передает The Guardian.

В то же время министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в совместном финансировании Евросоюзом закупки боеприпасов для передачи их Украине.

«Венгрия до сих пор не хочет поставлять оружие. При этом мы не мешаем другим делать то, чего они хотят. Вклад Венгрии в размере одного процента — это примерно 10 миллионов евро — будет использован для других мер», — сказал он.

Он объяснил, что эти деньги потратят для таких целей как стабильность Западных Балкан и сокращение миграции в Евросоюз.

Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили план совместной поставки боеприпасов Украине.



По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.

Министры обороны стран ЕС во время неформальной встречи в Стокгольме 7−8 марта поддержали предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля использовать 1 млрд евро из Европейского фонда мира для немедленной поставки Украине боеприпасов из существующих запасов. Боррель заявил, что еще 1 млрд евро можно использовать для совместной закупки снарядов.