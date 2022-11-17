Польша согласилась предоставить Украине доступ к месту падения ракеты, но есть условие 17 ноября, 11:18 Украина получит доступ к месту падения ракеты в Польше (Фото:Pawel Wodzynski/East News)

Украина, вероятно, получит доступ к месту падения ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека.



Об этом заявил главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумоч, сообщает Reuters.

Сейчас на месте происшествия находится польско-американская следственная группа.



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«Украинцы запросили доступ к месту проведения расследования. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, не будет возражений с американской стороны, такой доступ может быть получен в ближайшее время», — сказал он.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

В этот день Украина отражала самую массовую атаку со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинского ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся подтверждения российского следа».

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской.

Он также подчеркнул, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши и получить доступ к месту взрыва и всем данным.