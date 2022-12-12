В ОП рассказали, получит ли Украина дальнобойное вооружение от Запада

12 декабря, 16:07
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Украинский военный стоит рядом с БТР в Херсонской области, 9 декабря (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Украинский военный стоит рядом с БТР в Херсонской области, 9 декабря (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ рассказал, получит ли Украина дальнобойное вооружение от Запада.

На вопрос НВ о том, появится ли у западных партнеров Украины политическая воля передать Украине дальнобойное вооружение, танки и самолеты, Жовква ответил:

«Я уверен, что появится. Просто кто-то должен принять первое решение. Не оглядываться одна страна на другую, а просто взять и принять это решение. Мы ясно знаем, у кого есть такие танки либо соответствующие дальнобойные системы, либо системы ПВО большого и среднего радиуса действия. Вопрос возникает в одном: сколько еще нужно обстрелов Украине претерпеть, чтобы такая воля наконец-то появилась?».

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По словам советника Офиса президента, некоторые партнеры Украины реагирую только если «происходит что-то ужасное».

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не мешают Украине разработать свое собственное дальнобойное оружие, которое потенциально может наносить удары по территории России.

11 декабря в Welt am Sonntag вышло интервью посла Украины Алексея Макеева, который рассказал, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ, а Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Оружие Украина-Россия Интервью НВ Военная помощь Война в Украине Российско-украинская война Игорь Жовква Война России против Украины

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