Великобритания отправит в Украину бронетехнику — The Times
Бронемашина Mastiff (Фото:Sgt Dan Harmer RLC)
Великобритания разрабатывает планы по отправке бронетехники в Украину, сообщает The Times.
По информации издания, в британском Министерстве обороны рассматривают варианты отправки разведывательных и транспортных бронеавтомобилей Mastiff и Jackal.
Mastiff подходит для дорожного патрулирования и колонн, а автомобили Jackal могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.
Британия продолжает наращивать поставки летального вооружения Украине, поскольку считает, что предстоящие три недели будут решающими в определении исхода войны.
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