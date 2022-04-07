Великобритания отправит в Украину бронетехнику — The Times

7 апреля, 08:08
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Бронемашина Mastiff (Фото:Sgt Dan Harmer RLC)

Бронемашина Mastiff (Фото:Sgt Dan Harmer RLC)

Великобритания разрабатывает планы по отправке бронетехники в Украину, сообщает The Times.

По информации издания, в британском Министерстве обороны рассматривают варианты отправки разведывательных и транспортных бронеавтомобилей Mastiff и Jackal.

Mastiff подходит для дорожного патрулирования и колонн, а автомобили Jackal могут использоваться как разведывательные или дальнобойные патрульные.

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Британия продолжает наращивать поставки летального вооружения Украине, поскольку считает, что предстоящие три недели будут решающими в определении исхода войны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Бронетехника Украина Война России против Украины

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