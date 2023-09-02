Способные поражать шахеды. Украина получит антидронные комплексы Slinger 2 сентября, 11:31 Slinger (Фото:Wikipedia)

Украина получит антидронные комплексы Slinger от австралийской компании Electro Optic Systems (EOS). Их закупили США для пожертвования Украине.

Об этом говорится в заявлении исполнительного вице-президента EOS Мэтта Джонса.

«Эта технология действительно идет в Украину. Система Slinger была приобретена США для пожертвования Украине. Разработка лазерной технологии все еще завершается, поэтому пока это не рассматривается», — заявил Джонс.

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«Мы уже подписали два контракта для Украины на 110 систем, которые будут оснащены М113 и еще 50 систем с компанией под названием Практика, которые будут интегрированы в БТР Bushmaster. Они составляют около 170 миллионов долларов, это значительный экспортный контракт», — добавил он.

Комплекс Slinger был создан на базе 30-мм пушки M230LF и 7,62-мм пулемета MAG58. Система оснащена тепловизионным и ночным прицелами.

Небольшой вес до 400 кг позволяет установить ее на легкую технику. Комплекс способен отслеживать и точечно поражать движущиеся беспилотники на расстоянии более 800 метров.

Согласно заявлениям компании-производителя, комплекс разработан с использованием опыта российско-украинской войны. Slinger может противодействовать многим целям, в том числе разведывательным дронам дронам-камикадзе, таким как иранские БПЛА Shahed-136.