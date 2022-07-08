Канада летом передаст Украине 39 бронемашин General Dynamics

8 июля, 19:45
Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Министр обороны Канады Анита Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Канада этим летом передаст Украине 39 боевых бронемашин производства General Dynamics. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд в пятницу, 8 июля, сообщает агентство Reuters.

Как пишет CBC, бронемашины входят в пакет военной помощи Украине на сумму 500 млн долларов. Изначально они предназначались армии Канады, но правительство направит их в Украину. Канада все равно получит все 360 заказанных бронеавтомобилей для своих войск, но по другому графику.

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Так называемая бронированная боевая машина поддержки, произведенная на заводе General Dynamics в Онтарио, может использоваться как санитарный, ремонтно-эвакуационный транспорт, машина для обслуживания или перевозки войск.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Канада Военная помощь Поддержка Украины Украина-Канада

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