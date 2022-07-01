Норвегия передаст Украине 1 миллиард евро помощи — премьер-министр

1 июля, 20:23
Йонас Гар Стере и Владимир Зеленский в Киеве 1 июля 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Йонас Гар Стере и Владимир Зеленский в Киеве 1 июля 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна в 2022—2023 годах выделит Украине пакет помощи в размере 1 миллиард евро.

Во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, 1 июля, норвежский премьер подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину до конца войны. Он добавил, что агрессия России против Украины нарушает международное право и его основные принципы.

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«Я прибыл сегодня в Киев… чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 года для помощи людям, которые в этом нуждаются, поддержки мер по восстановлению Украины и поддержки Украины», — отметил чиновник.

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Йонас Гар Стере приехал в Украину 1 июля и посетил районы, пострадавшие от действий российских оккупантов, в Черниговской области. По словам президента Владимира Зеленского, они обсудили усиление санкционного давления на Россию и дальнейшую оборонную поддержку.

«Вы имеете абсолютное право защищать себя, а мы имеем право помогать вам защищать себя. И мы этим правом воспользуемся», — заявил норвежский премьер.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Норвегия Финансовая помощь Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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