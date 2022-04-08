Еврокомиссия передала Украине опросник для получения статуса кандидата в ЕС 8 апреля, 20:52 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз, сообщает Европейская правда.

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По информации корреспондента издания, церемония прошла после переговоров с Зеленским в Киеве. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что опросник является основой для дискуссии, которая должна привести к выводу ЕК по поводу готовности Украины получить статус кандидата в ЕС.



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«Мы много знаем друг о друге. Поэтому заполнение займет не годы, как обычно, а недели», — сказала фон дер Ляйен.

Глава государства ответил, что Украина справится еще быстрее и ответы будут готовы через неделю.

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