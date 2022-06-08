Норвегия передала Украине гаубицы M109 с боеприпасами
Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109 (Фото:Валерий Залужный/facebook.com)
Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109 вместе с оборудованием, запчастями и боеприпасами.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Норвегии.
«Развитие войны в Украине свидетельствует, что теперь необходимо передать в дар более тяжелую технику и системы вооружения», — заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.
Украинские военные прошли обучение в Германии для управления самоходными гаубицами.
Вооруженные силы Норвегии заменили гаубицы M109 новой артиллерией из Южной Кореи.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага
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