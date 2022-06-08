Норвегия передала Украине гаубицы M109 с боеприпасами

8 июня, 10:29
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Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109 (Фото:Валерий Залужный/facebook.com)

Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109 (Фото:Валерий Залужный/facebook.com)

Норвегия передала Украине 22 самоходные артиллерийские установки M109 вместе с оборудованием, запчастями и боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Норвегии.

«Развитие войны в Украине свидетельствует, что теперь необходимо передать в дар более тяжелую технику и системы вооружения», — заявил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

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Украинские военные прошли обучение в Германии для управления самоходными гаубицами.

Вооруженные силы Норвегии заменили гаубицы M109 новой артиллерией из Южной Кореи.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага

https://www.youtube.com/embed/YsFkI09-Dr8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Норвегия Украина Гаубицы Война России против Украины

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