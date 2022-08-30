Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи — Кулеба 30 августа, 14:17 Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила новый пакет военной помощи от Швеции.

В видеообращении в Facebook Кулеба сказал, что на встрече со шведскими коллегами он перечислил позиции, которые бы хотела получить Украина.

«Мы благодарны им за поддержку, но хотим получить именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте, и то, что Швеция реально может нам предоставить», — отметил он.

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Ранее Кулеба заявлял, что Украина хотела получить от Швеции гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для артиллерийских систем.

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