Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи — Кулеба

30 августа, 14:17
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Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила новый пакет военной помощи от Швеции.

В видеообращении в Facebook Кулеба сказал, что на встрече со шведскими коллегами он перечислил позиции, которые бы хотела получить Украина.

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«Мы благодарны им за поддержку, но хотим получить именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте, и то, что Швеция реально может нам предоставить», — отметил он.

Видео дня

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/574951624325547

Ранее Кулеба заявлял, что Украина хотела получить от Швеции гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для артиллерийских систем.

https://www.youtube.com/embed/jiTHlTMPYgI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Швеция Военная помощь Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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