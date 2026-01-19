Сибига в Давосе анонсировал новые пакеты международной помощи для украинской энергетики

19 января, 21:53
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Италия, Бельгия, Чехия и другие страны передают Украине генераторы и котельные для восстановления энергосистемы (Фото: Андрей Сибига/Facebook)

Италия, Бельгия, Чехия и другие страны передают Украине генераторы и котельные для восстановления энергосистемы (Фото: Андрей Сибига/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в Давосе, сообщил о срочной мобилизации новых международных пакетов помощи для поддержки украинской энергетики. Об этом он заявил в понедельник, 19 января.

«Фокус — обеспечение помощи для поддержки украинской энергетики на фоне ежедневного российского ракетного террора. Для помощи украинским семьям, для помощи Украине. украинской системе энергетической, чтобы в домах был свет, было тепло. Уже есть первые подтверждения предоставления дополнительной помощи нашим энергетикам, которые демонстрируют всему миру образцы мужества и умелости в восстановлении нашей энергетики», — отметил Сибига.

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Министр отметил, что на полях форума в Давосе энергетика, оборона и справедливый мир будут на повестке дня каждой встречи.

Он детализировал конкретные пакеты энергетической поддержки, полученные от разных стран-партнеров, среди которых Италия, Бельгия, Чехия, Румыния, Болгария, Дания, Хорватия, ЕС, Швейцария, Молдова, Норвегия, Германия, Австрия, Великобритания, Литва, Польша, Грузия, Армения.

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«Продолжаем привлекать энергетическую помощь для украинцев на фоне российского зимнего террора. В этом посте не будет обещаний или лозунгов, только конкретные цифры привлеченной помощи, конкретные пакеты для обеспечения стабильной работы энергетического сектора в условиях продолжающихся атак РФ и пиковой зимней нагрузки», — написал глава ведомства.

Он также проинформировал о помощи от партнеров: Италия передала промышленные бойлеры для систем теплоснабжения, Бельгия — мобильные котельные и генераторы, Чехия — генераторы для разных городов Украины, Румыния — аккумуляторные станции, Болгария — генераторы, Дания — источники бесперебойного питания и генератор для киевской больницы, а Европейский Союз передал 445 генераторов.

Согласно сообщению Сибиги, государства-партнеры, в частности Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания, сосредоточили финансирование на закупке энергетического оборудования и техники для стабильной работы энергосистемы.

«Работа продолжается, список обновляем, ко всем партнерам, общинам, организациям в мире обращаемся. Все наши посольства и генконсульства привлечены. Буду и в дальнейшем сообщать о конкретных результатах, новых пакетах и решениях. Благодарен всем благотворителям и нашим партнерам, которые помогают нам пройти эту тяжелую зиму. Мы всегда будем помнить об этой искренней поддержке, о тепле ваших сердец в самое холодное время нашей истории», — отметил министр.

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14 января президент объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркивал президент Украины.

По состоянию на 19 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, сообщали в Министерстве энергетики. Из-за постоянных атак России на энергетические объекты и сложных погодных условий на всей территории страны применяется ограничение электроэнергии.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Война России против Украины Андрей Сибига атаки России на энергосистему Энергетика МИД Украины

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