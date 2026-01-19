Сибига в Давосе анонсировал новые пакеты международной помощи для украинской энергетики

Италия, Бельгия, Чехия и другие страны передают Украине генераторы и котельные для восстановления энергосистемы (Фото: Андрей Сибига/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в Давосе, сообщил о срочной мобилизации новых международных пакетов помощи для поддержки украинской энергетики . Об этом он заявил в понедельник, 19 января.

«Фокус — обеспечение помощи для поддержки украинской энергетики на фоне ежедневного российского ракетного террора. Для помощи украинским семьям, для помощи Украине. украинской системе энергетической, чтобы в домах был свет, было тепло. Уже есть первые подтверждения предоставления дополнительной помощи нашим энергетикам, которые демонстрируют всему миру образцы мужества и умелости в восстановлении нашей энергетики», — отметил Сибига.

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Министр отметил, что на полях форума в Давосе энергетика, оборона и справедливый мир будут на повестке дня каждой встречи.

Он детализировал конкретные пакеты энергетической поддержки, полученные от разных стран-партнеров, среди которых Италия, Бельгия, Чехия, Румыния, Болгария, Дания, Хорватия, ЕС, Швейцария, Молдова, Норвегия, Германия, Австрия, Великобритания, Литва, Польша, Грузия, Армения.

«Продолжаем привлекать энергетическую помощь для украинцев на фоне российского зимнего террора. В этом посте не будет обещаний или лозунгов, только конкретные цифры привлеченной помощи, конкретные пакеты для обеспечения стабильной работы энергетического сектора в условиях продолжающихся атак РФ и пиковой зимней нагрузки», — написал глава ведомства.

Он также проинформировал о помощи от партнеров: Италия передала промышленные бойлеры для систем теплоснабжения, Бельгия — мобильные котельные и генераторы, Чехия — генераторы для разных городов Украины, Румыния — аккумуляторные станции, Болгария — генераторы, Дания — источники бесперебойного питания и генератор для киевской больницы, а Европейский Союз передал 445 генераторов.

Согласно сообщению Сибиги, государства-партнеры, в частности Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания, сосредоточили финансирование на закупке энергетического оборудования и техники для стабильной работы энергосистемы.

«Работа продолжается, список обновляем, ко всем партнерам, общинам, организациям в мире обращаемся. Все наши посольства и генконсульства привлечены. Буду и в дальнейшем сообщать о конкретных результатах, новых пакетах и решениях. Благодарен всем благотворителям и нашим партнерам, которые помогают нам пройти эту тяжелую зиму. Мы всегда будем помнить об этой искренней поддержке, о тепле ваших сердец в самое холодное время нашей истории», — отметил министр.

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14 января президент объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркивал президент Украины.

По состоянию на 19 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, сообщали в Министерстве энергетики. Из-за постоянных атак России на энергетические объекты и сложных погодных условий на всей территории страны применяется ограничение электроэнергии.