«Не та техника, которая была вначале». Секретарь СНБО рассказал, как изменилась помощь союзников Украины за время войны 19 мая, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Гаубицы M777, предназначенные для доставки в Украину, 22 апреля (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасноти и обороны Украины Алексей Данилов в интервью НВ рассказал, как изменилась военная помощь союзников Украине за время войны.



«В самом начале никто из наших партнеров не верил, что мы способны защищать свою страну: у меня с октября по февраль проходило очень много встреч, где я объяснял всем иностранным представителям, что никакого шанса у России победить Украину наскоком нет, мы будем защищаться, и мы будем воевать», — рассказал Данилов.

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Однако, несмотря на это, в первые две-три недели войны поставки оружия были очень ограничены.

«На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, мы изменили этот мир», — утверждает секретарь СНБО.

По его словам, ежедневно президент Зеленский встречается «с определенным кругом лиц», и на этих встречах присутствуют"те, кто отвечает за поставку оружия, наши военные, представители разведки, аппарат СНБО и Кабмина", а в первые дни войны такие встречи проходили два раза в день.

«Мы считали каждый снаряд и каждую винтовку, военные решали, куда их нужно направить в первую очередь. Сейчас немного стало легче, но еще раз подчеркиваю: военные считают, что оружия нужно еще больше», — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украине необходимы самолеты и тяжелая бронетехника.

«Если бы у нас было больше тяжелой бронетехники в первые недели войны, то вопрос деблокирования Мариуполя по-другому рассматривался бы. К сожалению, сегодня количество бронетехники для того, что можно было бы сделать такую военную операцию, у нас недостаточно», — подчеркнул он.

Данилов добавил, что сейчас Украина получает гораздо лучшее вооружение, чем она получала месяц назад.

«Это, например, М777 гаубицы, которые уже совсем другого качества и совсем другие калибры, это уже натовские стандарты, так называемый 155 калибр, таких снарядов нужно больше для достижения целей, которые ставят перед собой военные. Это уже совсем другой уровень войны, и уже не та техника, которая была в начале», — сказал он.

17 мая в Запорожскую область прибыла часть вооружений, поставленных для нужд ВСУ в рамках американской программы ленд-лиз.

15 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Германии начались тренировки украинских военных, которые осваивают самоходные артиллерийские установки 155-го калибра.

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