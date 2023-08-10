В канцелярии Дуды заявили, что отношения Украины и Польши улучшились 10 августа, 16:11 Польша и Украина урегулировали дипломатический конфликт (Фото:president.gov.ua)

Самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже позади, заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в эфире Польского радио.

Шрот отметил, что украинская сторона пригласила главу польского Бюро по международной политике, госсекретаря канцелярии президента Марцина Пшидача на переговоры в Саудовской Аравии, что указывает на улучшение отношений.



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«Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут возникать. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше», — заявил Шрот.



Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей — что произошло

Посла Польши в Украине пригласили в украинский МИД из-за высказываний Марцина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши. Такой шаг украинского ведомства раскритиковал польский премьер Матеуш Моравецкий. После этого в МИД Польши вызвали вызвали временного поверенного в делах украинского посольства (посол находился на встрече украинских дипломатов в Украине).



Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству Интерфакс-Украина подчеркнул, что Киев не провоцировал обострение отношений с Польшей и всегда будет благодарен за позицию страны-партнера.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «никакие политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

