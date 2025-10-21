Навроцкий пообещал сделать все, чтобы в Польше не было войны и чтобы польские солдаты не погибали в Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его главная задача — не допустить войны в Польше и сохранить жизни польских военных, чтобы они не погибали в Украине.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на выступление Навроцкого во время Четвертой международной конференции Между информацией и дезинформацией во вторник, 21 октября.

«Я сделаю все, чтобы война не вспыхнула в Польше», — сказал Навроцкий.

Он напомнил, что еще во время избирательной кампании обещал: польские солдаты не будут воевать и не будут гибнуть в Украине, — и подтвердил, что будет придерживаться этой позиции.

Президент подчеркнул, что Польша продолжит помогать Украине экономически и дипломатически, однако ее приоритет — обеспечить собственную обороноспособность.

Навроцкий также заявил, что будет призывать парламентское большинство предусмотреть 5% ВВП на оборону в бюджетном законопроекте.

По его словам, Польша должна развивать «иммунную систему государства» — усиливать информационную безопасность, формировать чувство ответственности молодежи за страну и укреплять международные связи, в частности с США, отношения с которыми он назвал хорошими.

В августе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что его страна не будет отправлять свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии.

25 августа Кароль Навроцкий ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

В ответ польские женщины направили письмо Навроцкому, премьеру Дональду Туску и Сенату. В нем сказано, что такие решения вредят украинским женщинам-беженкам, их детям, старикам и больным.