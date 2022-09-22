Украина, Польша и Британия обсудили противодействие российской агрессии

22 сентября, 14:29
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Министры иностранных дел Польши, Украины и Великобритании (Фото:МИД Республики Польша, Bartosz Peterman)

Министры иностранных дел Польши, Украины и Великобритании (Фото:МИД Республики Польша, Bartosz Peterman)

Главы МИД Украины, Польши и Британии встретились в трехстороннем формате и скоординировали шаги по противодействию российской агрессии в контексте объявления частичной мобилизации россиян для продолжения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.

Украину на встрече представлял Дмитрий Кулеба, Польшу — Збигнев Рау, Великобританию — Джеймс Клеверли.

В общем итоговом заявлении министры «осудили дальнейшую мобилизацию сил в России, что лишь исключает возможность установления мира», и договорились:

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  • продолжать поддержку Украины в противодействии агрессии России до победы Украины;
  • разработать предложения, чтобы помочь Украине предупреждать и отражать будущие нападения;
  • укреплять оборонные возможности трех стран и восточного фланга НАТО.
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21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Польша Украина Дмитрий Кулеба Война России против Украины мобилизация в России

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