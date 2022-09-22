Украина, Польша и Британия обсудили противодействие российской агрессии
Министры иностранных дел Польши, Украины и Великобритании (Фото:МИД Республики Польша, Bartosz Peterman)
Главы МИД Украины, Польши и Британии встретились в трехстороннем формате и скоординировали шаги по противодействию российской агрессии в контексте объявления частичной мобилизации россиян для продолжения войны РФ против Украины.
Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.
Украину на встрече представлял Дмитрий Кулеба, Польшу — Збигнев Рау, Великобританию — Джеймс Клеверли.
В общем итоговом заявлении министры «осудили дальнейшую мобилизацию сил в России, что лишь исключает возможность установления мира», и договорились:
- продолжать поддержку Украины в противодействии агрессии России до победы Украины;
- разработать предложения, чтобы помочь Украине предупреждать и отражать будущие нападения;
- укреплять оборонные возможности трех стран и восточного фланга НАТО.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.
После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».
По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.
Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.
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