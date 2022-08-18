Турция будет участвовать в восстановлении Украины. Подписан меморандум 18 августа, 18:28 Подписание меморандума об участии Турции в восстановлении Украины. Львов, 18 августа 2022 года (Фото:Офис президента)

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш в четверг, 18 августа, подписали во Львове меморандум об участии Анкары в послевоенном восстановлении украинской инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ подписали в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава Мининфраструктуры поблагодарил турецких партнеров за готовность помочь в восстановлении Украины.



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«У турецкого бизнеса большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и он зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления», — сказал он.

В качестве первого проекта такого сотрудничества рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень с Киевом. Разрушение моста в начала полномасштабного вторжения России помогло остановить наступление российских оккупантов на столицу.

В ОП добавили, что в ближайшее время появится рабочая группа, которая будет нарабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

18 августа президент Владимир Зеленский прибыл во Львов на встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гутерреш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибыл в город в четверг с однодневным визитом. Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Зеленский и Эрдоган обсудили двусторонние отношения, российский ядерный шантаж и кражу зерна страной-агрессором.

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