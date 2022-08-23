Украина подала в ЕСПЧ ряд срочных требований, чтобы защитить бойцов Азовстали 23 августа, 18:12 Европейский суд по правам человека (Фото:Guilhem Vellut/flickr)

Украина во вторник, 23 августа, подала ряд срочных требований в Европейский суд по правам человека относительно защитников Азовстали. Среди них — недопущение пыток и «трибунала» над военными.



Об этом говорится в совместном заявлении Минюста и Министерства иностранных дел Украины.

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«Украина также требует принятия срочных мер по недопущению использования украинских защитников в любом роде „трибуналах“ и других показательных судилищах, срежиссированных российскими захватчиками», — говорится в заявлении.

Отдельно Киев обратился к ЕСПЧ с требованием заставить Россию предоставить информацию о содержании и медицинском обеспечении, в котором нуждаются украинские военные.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что защитники Мариуполя — комбатанты, законные участники военных действий, которые, оказавшись в плену, получают статус военнопленных. Согласно ему, с бойцами должны вести себя на основе Женевской конвенции.

«Проведение любых судилищ над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения России и конкретных лиц к ответственности за их преступления», — подчеркнул Кулеба.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты во временно захваченном городе спешат до 24 августа превратить местную филармонию в тюрьму, чтобы устроить показательное судилище над военнопленными защитниками Мариуполя.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, страна-террорист Россия может провести показательное судилище в День независимости Украины 24 августа. Семьи защитников Азовстали обратились к МККК и ООН с призывом не допустить судилища, которое противоречит всем международным законам об обращении с военнопленными.

Президент Владимир Зеленский заявил: если Россия решится провести судилище в оккупированном Мариуполе попавшими в плен украинскими воинами, то переговоры станут невозможными. В ООН обеспокоены возможным судилищем и назвали этот «трибунал» нелегитимным.



Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Судилище над азовцами нужно для рейтингов Путина – Петр Андрющенко https://www.youtube.com/watch?v=txiIgWqV7Ko

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