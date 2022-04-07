Блинкен об агрессии РФ: Нет таких сценариев, в которых Украина не победит 7 апреля, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не сомневается в победе Украины в войне против России.



Война России против Украины — главные события 7 апреля

В интервью NBC, текст которого опубликован на сайте Госдепа США, Блинкен сказал, что нет таких сценариев, в которых Украина в конечном бы счете не победила.

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«В конечном счете, да, ведь что такое успех, что такое победа? Это сохранить суверенитет и независимость своей страны. И нет сценария, по которому со временем этого не произойдет», — заявил Блинкен, отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить.

По его словам, проблема в том, что на это может уйти время, а это значит, что может увеличиться количество жертв и разрушений.

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«Но самое мощное здесь то, что украинцы ясно дали понять, что не будут подчиняться воле Владимира Путина», — подчеркнул Блинкен.

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