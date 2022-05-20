Победит ли Украина? WSJ описал пять сценариев окончания войны и оценил их вероятность 20 мая, 15:22 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Аналитики считают, что Украина вряд ли проиграет войну, и задаются вопросом, где может остановиться наступление украинских войск (Фото:REUTERS/Serhii Hudak)

Российские оккупанты к концу третьего месяца войны все еще не могут добиться серьезных успехов на поле боя, а некоторые чиновники и эксперты предсказывают большое контрнаступление Украины через несколько недель.

НВ публикует перевод статьи Wall Street Journal о пяти сценариях окончания войны в Украине и их вероятности.

Никто не знает, как и когда закончится война в Украине, но ясно, что сейчас Россия не побеждает. По мнению западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось достичь своей первоначальной цели — нанести молниеносный удар по Киеву и свергнуть правительство. И успех плана Б, уменьшенного масштаба наступления с целью отбросить украинские силы на востоке и юго-востоке страны, выглядит все более сложной задачей.

Видео дня

Некоторые вещи, казавшиеся весьма вероятными в начале войны, например, распад украинского государства, теперь кажутся маловероятными. Украина находится в экзистенциальной борьбе, сказал начальник британского штаба обороны адмирал Тони Радакин в своем выступлении в Лондоне в понедельник, «и она выживет».

На нынешней более поздней фазе войны танковые сражения вытесняются артиллерийскими перестрелками. Россияне ведут наступление в некоторых местах, в том числе в восточном районе Луганска. Они наконец отняли последние оставшиеся украинские позиции в южном портовом городе Мариуполе. В других местах украинцы контратакуют, особенно на севере за Харьковом.

«Война переходит в затяжную фазу», — заявил во вторник министр обороны Украины Алексей Резников министрам обороны Европейского союза. Он сказал, что есть «много признаков того, что Россия готовится к долгосрочной военной операции», в том числе инженерные и фортификационные работы в Херсонской и Запорожской областях.

Тем не менее, рано или поздно война закончится прекращением огня или перемирием. Учитывая новые реалии на местах, вот пять возможных сценариев развития конфликта, некоторые из которых могут вытекать из других.

1. Крах России

Высоко мотивированные, хорошо вооруженные и тактически искусные украинские силы воспользовались слабостью российской армии. Россияне столкнулись со слабой логистикой и координацией различных элементов своей кампании. Они пострадали из-за плохого снаряжения и обучения, а местами и из-за низкого морального духа. Согласно западным анализам, при десятках тысяч предполагаемых потерь россиян их офицерский корпус был серьезно ослаблен.

Большинство западных анализов войны показывают, что московский план Б — сосредоточить силы на востоке и юго-востоке и расширить свой плацдарм в регионе Донбасса — реализуется гораздо медленнее, чем надеялись россияне. По мнению некоторых, очевидный план Москвы по окружению украинских сил выглядит недостижимым. Тем временем в бой вступили дальнобойные гаубицы M777 и другое вооружение. Как утверждает Пентагон, это вооружение уже меняет ситуацию.

Лучшее, что некоторые аналитики могут сказать о военной деятельности Москвы на сегодняшний день, это то, что она не распалась. «Можно утверждать, что россияне неплохо справились с задачей сохранения целостности своей армии, учитывая давление, которому они подвергаются», — сказал Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона. Но, добавляет он, «армии могут быть хрупкими».

Представители западной разведки отмечают значительные отказы от участия в боевых действиях среди российских войск. Они также заявляют, что российские части, потерпевшие поражение в битве за Киев, были брошены обратно в бой, часто с плохо обученными новобранцами. Британская военная разведка утверждает, что использование вспомогательных сил, таких как боевики из Чечни, еще больше затруднило координацию сил для России.

«Я думаю, что сценарий, который, возможно, немного недооценивают, — это возможность реального краха России», — сказал Элиот Коэн из двухпартийной исследовательской группы Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Это может включать массовые отказы вступать в бой, самовольные отлучки или беспорядочные отступления.

По словам Коэна, даже менее серьезные последствия могут отразиться на Москве. «Я думаю, что на каком-то фундаментальном уровне Путин уже проиграл. Лично мне трудно представить, что он будет при власти в течение очень долгого периода времени», — сказал он.

2. Крах Украины

В то время как тяжелый урон, нанесенный украинцами российским силам, хорошо задокументирован, доказательств того, насколько сильно пострадали украинские войска, меньше. Общедоступная информация свидетельствует о том, что потери и повреждения оборудования были значительными, но западные оценки предполагают, что потери составляют лишь небольшую часть от тех, которые понесли россияне из которых, по оценкам Организации Североатлантического договора, к концу марта было убито, ранено или взято в плен 40 тысяч военнослужащих.

Взятие Мариуполя стало долгожданной победой России после того, как украинцы, которые почти три месяца были в осаде на сталелитейном заводе, сложили оружие. Минобороны России заявило в среду, 18 апреля, что более 950 украинских военнослужащих сдались и попали в плен. По словам аналитиков, силы Москвы также оказывают сильное давление на Украину вокруг Северодонецка и Лимана на Донбассе.

Без достоверных оценок потерь людей и техники аналитикам приходится искать другие подсказки о состоянии украинской армии. Один из примеров, который используют аналитики, — это то, как они борются.

«Кажется ли, что они сражаются компетентно и разумно, и есть ли признаки неудачи?» — говорит Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, добавив, что не видит этих признаков. Эффективность украинских сил также повысится за счет поступления в страну западного оборудования.

Майкл Кларк, бывший директор Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам безопасности, сказал, что просьба президента Байдена к Конгрессу о долгосрочной военной помощи в размере $33 миллиарда является сигналом того, что он «сделает все возможное, чтобы Украина не погибла. Это значительно снижает вероятность того, что Украина может быть побеждена».

«Я не думаю, что крах Украины вероятен. Я бы почти исключил это. У них есть мотивация и импульс», — сказал Фридман из Королевского колледжа Лондона.

3. Тупиковая ситуация

Войны часто перерастают в тупиковые ситуации, в которых ни одна из сторон не решается проиграть. Западные чиновники предупредили, что конфликт может продолжаться в следующем году или намного дольше.

«Война часто является или может быть процессом краха из-за борьбы, когда победа достается стороне, которая все еще на ногах, даже если обе стороны ужасно страдают. Именно это и произошло в 1918 году», — сказал Коэн, говоря об окончании Первой мировой войны.

По его словам, тупиковая ситуация «возможна, если вы действительно думаете, что россияне хорошо окопались и настойчивы, и смогут найти замену для весьма ужасных потерь, которые они понесли». Он сказал, что считает это неубедительным. По словам Коэна, более вероятным сценарием является то, что украинцы используют свою мобильность и тактическое превосходство, чтобы выбрать места для атаки и прорыва позиций россиян.

Некоторые аналитики ожидают, что если Украина сможет противостоять нынешнему российскому наступлению на Донбассе, украинцы активизируют свое контрнаступление в ближайшие несколько недель, начав критическую фазу войны. Кларк сказал, что российская армия слишком мала для достижения даже своих ограниченных целей в Украине.

В более долгосрочной перспективе для Москвы ключевой вопрос заключается в том, принесут ли плоды усилия по вербовке и можно ли будет ввести в постоянную армию еще 150−180 тысяч военнослужащих. Учитывая необходимость обучения, новобранцы не прибудут на поле боя раньше, чем к концу года. «Если в следующем году россияне смогут иметь более крупные мобилизованные силы, то мы столкнемся с патовым сценарием», — сказал он.

4. Наступление Украины

Перенаправив свои силы на восток и юго-восток, россияне, похоже, поспешили перейти к разрозненным наступлениям, иногда используя войска, отброшенные от Киева, вместо того, чтобы выжидать и собирать крупные силы.

«Похоже, что продвижение России относительно скоро выдохнется. В какой-то момент они перестанут двигаться вперед, и вопрос в том, смогут ли украинцы их оттеснить?» — сказал О’Брайен.

По словам аналитиков, на этом этапе западное оружие имеет огромное значение. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил в понедельник, 16 мая, что, согласно сообщению Украины, 74 из 90 артиллерийских орудий M777, которые США поставили Украине, находятся на передовых позициях вокруг Харькова и в других местах.

Большая дальность действия этих гаубиц позволяет украинцам атаковать российские войска, не приближаясь к ним. Украина также получает другое западное оборудование, в том числе беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost. «Сочетание беспилотников и артиллерии является довольно мощным», — сказал Фридман.

Если украинцы будут наступать, то следующий вопрос — где они остановятся. Минимальной целью для Украины будут линии контроля по состоянию на 23 февраля, за день до российского вторжения. Это оставило бы под контролем Москвы два анклава на Донбассе и в Крыму, который она аннексировала в 2014 году.

Аналитики говорят, что если украинцы добьются успеха, то остановка станет политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. Появился бы соблазн отбросить россиян еще дальше.

Наступательные операции более сложны, чем оборонительные. Продвижение через зоны, где россияне уже давно закрепились, на Донбассе и особенно в Крыму, большая награда для президента России Владимира Путина, было бы амбициозным для Украины. Внешнее давление на Зеленского, особенно со стороны европейцев, с целью ограничить продвижение, скорее всего, усилилось бы.

«Из-за того, что западные союзники расходятся во мнениях относительно того, пытаемся ли мы выиграть войну, или положить ей конец… украинцам труднее идти своим путем», — сказал Кларк.

5. Эскалация

Много дискуссий на Западе, особенно в Европе в преддверии войны, касалось того, чтобы у Путина была возможность изменить подход. Некоторые аналитики теперь беспокоятся о том, что если загнать российского лидера в угол, он сорвется и обострит конфликт, например, применив тактическое ядерное или химическое оружие на поле боя.

Западные аналитики говорят, что это возможно, но маловероятно. Даже в случае применения тактичнского ядерного оружия конфликт не перерос бы автоматически в обмен межконтинентальными баллистическими ракетами между Россией и Западом.

Применение Россией ядерного оружия нарушило бы табу на его использование в войне, действовавшее с 1945 года. Реакция была бы соответствующей, сказал Коэн: «Я предполагаю, что если бы Путин действительно зашел так далеко, он столкнулся бы с тем, что его приказы избегали бы исполнять его непосредственные подчиненные».

Использование такого оружия вызовет широкое международное осуждение и, вероятно, повлечет за собой дальнейшую изоляцию российской экономики, в том числе потенциальное введение так называемых вторичных санкций, которые будут направлены не только на российские предприятия, но и на любую компанию, ведущую бизнес в России.

По словам аналитиков, основным фактором против использования такого оружия является то, что оно не даст преимуществ в боевых действиях — в ситуации, где обе стороны находятся близко друг к другу и где нет крупномасштабной концентрации украинских сил.

«Само по себе ядерное оружие на поле боя ничего вам не даст. Большое количество ядерного оружия на поле боя просто создаст много радиоактивных осадков и, вероятно, убьет некоторых из ваших людей», — сказал Фридман. Химическим оружием трудно управлять, и оно опасно для ваших собственных войск, что делает его еще более неэффективным.

Два других мотива их использования, в том числе вдали от полей сражений, заключаются в том, чтобы терроризировать страну, с целью повлиять на лиц, принимающих решения в Киеве, или побудить западные правительства оказать давление на Украину, чтобы добиться мира. По словам аналитиков, оба варианта гипотетически возможны, но маловероятны.

Любое применение этого оружия, скорее всего, еще больше втянет Запад в конфликт. По словам аналитиков, ядерный ответ со стороны западных держав маловероятен, но возможен ответ с использованием обычных вооружений.

Нынешние красные линии, которые мешают западным силам проводить воздушные операции в Украине, скорее всего, исчезнут, и станет возможной бесполетная зона. Коэн отметил, что целью Запада может стать Черноморский флот России. Учитывая борьбу российских ВВС против Украины, рациональному игроку в Москве хотелось бы избегать прямых столкновений с ВВС США и других западных стран.

Это поднимает вопрос о том, является ли Путин рациональным действующим лицом. «Если Путин хочет сделать что-то совершенно иррациональное, он может это сделать, но это не значит, что у нас есть рациональный способ его остановить», — сказал Фридман.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.