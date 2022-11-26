Бельгия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. До конца года это сделают еще несколько стран 26 ноября, 22:48 Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время визита в Киев подписал декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. Аналогичные документы будут подписаны еще с несколькими странами Альянса до конца года.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в субботу, 26 ноября.

По его словам, Бельгия стала второй страной, подписавшей с Киевом совместную декларацию, которая, среди прочего, задекларировала готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса во внедрении стандартов ЕС и НАТО и интеграции в организации.

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«Голос Бельгии играет одну из ведущих ролей в европейском сообществе и мы очень благодарны бельгийским партнерам за эту поддержку. И голос Бельгии точно станет важным, но не последним! До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО», — заявил Жовква.

Он объяснил, что такой шаг «очень важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении», в частности на фоне воплощения семи рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для вступления в ЕС.

31 октября соответствующую декларацию поддержала Чехия – премьер-министр Петр Фиала подписал ее с Владимиром Зеленским.