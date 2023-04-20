Утечка разведданных из Пентагона. Украина планировала удары по российским военным в Сирии — WP 20 апреля, 22:57 Российские военнослужащие в Сирии (Фото:Omar Sanadiki / Reuters)

Согласно слитым секретным документам США, служба военной разведки Украины разработала планы проведения тайных атак на российские силы в Сирии с использованием секретной курдской помощи.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание обращает внимание на то, что введение нового поля боя, вероятно, предназначалось для удара по военным РФ и ее ЧВК Вагнера, которая действует в Сирии, и, возможно, заставить Москву передислоцировать ресурсы из Украины.

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В документе говорится, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование в декабре, однако в будущем такую операцию могли провести.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов от комментариев отказался.

14 апреля рядового ВВС Нацгвардии Массачусетса Джека Тейшейру официально обвинили в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне.

По данным СМИ, нацгвардиец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, из которого началась утечка секретных документов. Чат состоял преимущественно из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяют секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.