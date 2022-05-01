Залужный анонсировал отказ ВСУ от советского оружия и переход на образцы НАТО 1 мая, 07:32 Цей матеріал також доступний українською Залужный поблагодарил партнеров Украины за помощь (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил о планах украинской армии отказаться от советского оружия и перейти на натовские образцы.



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Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Генштаб ВСУ.

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По его словам, этот разговор дал возможность в очередной раз сверить часы по поводу поставок вооружения, боеприпасов и техники в Украину.

Он отметил, что формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем, а также поблагодарил партнеров Украины за помощь.

«Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем скорее завершим», — подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также проинформировал Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки.

«При всей сложности ситуации, мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции», — резюмировал Залужный.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что по итогам встречи с представителями оборонных ведомств более 40 стран на базе Рамштайн в Германии 26 апреля принято стратегическое решение о переходе Украины на западное оружие и технику.

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