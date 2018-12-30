Украина передаст в ЕСПЧ данные о невыполнении Россией решения о пленных моряках Сегодня, 20:43 59 Цей матеріал також доступний українською 4 декабря Европейский суд по правам человека частично удовлетворил заявление Украины касательно пленных моряков.

Сейчас Украина собирает информацию о невыполнении РФ решения Европейского суда по правам человека о предоставлении украинским морякам лечения, а также прав и свобод, предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека.

Об этом заместитель министра юстиции и Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он также напомнил, что обращение о захвате украинских моряков, которое подала Украины в ЕСПЧ, суд удовлетворил частично: его решение не обязывает полностью освободить моряков, а лишь предоставить им медицинское обслуживание.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать соответствующую информацию и подать в ЕСПЧ в тех частях, где мы считаем, что Россия нарушает свое обязательство", - сказал Лещина.

Он рассказал, что обвинения будут касаться не только ненадлежащего лечения, а и нарушения прав и свобод моряков

"В общем, мы собираем информацию об общих нарушениях прав человека в отношении моряков. В частности, права на личную свободу (статья 5 Европейской конвенции), условия содержания (статья 3 ЕК). Будет идти речь и о лечении, это будет одним из моментов. Москалькова (омбудсмен РФ, - ред.) сообщает, что предоставляют лечение, а у нас есть информация другая. Не всем, не то и не так. В общем, как подадим заявление, мы проинформируем обо всех нарушениях, которые будут указаны (в межгосударственной заявлении, - ред.) ".

Напомним, 4 декабря Европейский суд по правам человека частично удовлетворил заявление Украины касательно пленных моряков. 7 января Украина подаст в ЕСПЧ полноценное межгосударственное заявление с требованием освобождения 24 моряков, захваченных Россией в Керченском проливе 25 ноября.