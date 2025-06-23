Зеленский встретился со Стармером: пообещал предоставить партнерам перечень производителей Орешника, которые до сих пор не под санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьером Великобритании Киром Стармером и заявил, что передаст партнерам перечень производителей Орешника, которые до сих пор не под санкциями.

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 23 июня.

Президент очертил три ключевых направления взаимодействия между Украиной и Британией:

Максимальная политическая и дипломатическая координация. Развитие совместных оборонных проектов и наращивание производства оружия. Украина и Великобритания уже готовят новые инвестиции и дальнейшие шаги в сфере оборонного сотрудничества. Усиление санкционного давления на Россию.

В частности, Зеленский пообещал передать партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве российской баллистической ракеты Орешник и других средств, которые россияне используют для террора.

«Все компании и физические лица, которые задействованы в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве Орешника, не под санкциями. Мы это исправим», — добавил президент.

23 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для углубления оборонного сотрудничества. Украинский лидер встретился с британским премьером Киром Стармером и королем Чарльзом III.

Ранее глава государства сообщал, что 39 компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве ракетного комплекса Орешник, причем 21 из них не находится под санкциями.

21 ноября 2024 года российские войска нанесли серии ударов по Днепру с применением межконтинентальной баллистической ракеты, а также аэробаллистической ракеты Х-47М2 Кинжал и семи крылатых ракет Х-101. В результате пострадали два человека, было повреждено промышленное предприятие и здание центра реабилитации инвалидов. В тот же день вечером российский диктатор Владимир Путин подтвердил нанесение удара в видеообращении. Он утверждал, что российские военные провели испытания одной из новейших баллистических ракет средней дальности Орешник, и это испытание якобы было успешным.

Инфографика: NV

22 ноября в Главном управлении разведки рассказали о баллистической ракете, которой был атакован Днепр, — атаку осуществила ракета, вероятно, из состава ракетного комплекса Кедр.

Как отмечают аналитики, скорее всего, РФ имеет лишь несколько ракет Орешник, которые еще только запустит в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которые РФ сейчас применяет против Украины. Система с высокой вероятностью является вариантом баллистической ракеты Рубеж РС-26, которую впервые испытали в 2011 году.