В одностороннем порядке. Украина передала России всех тяжелораненых оккупантов 24 марта, 12:52 Украина передала РФ всех тяжелораненых оккупантов (Фото:t.me/Koord_shtab)

Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, захваченных в плен с начала полномасштабного вторжения, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными в пятницу, 24 марта.

«Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

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В центре заявили, что в то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан. В том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.