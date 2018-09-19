Украина ожидает публичного отказа Кремля от проведения "выборов" в "ДНР" - Геращенко

Украина ожидает от России публичного отказа от проведения "выборов" в самопровозглашенной "ДНР", заявила представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.
"Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня", - сказала она.
Она также добавила, что украинские переговорщики призвали представителя ОБСЕ в Минске поднять вопросы недопустимости псевдовыборов в ноябре на оккупированных территориях.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" готовят выборы нового главаря после убийства Александра Захарченко.
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