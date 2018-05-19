Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов СНГ

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Порошенко: Для Украины СНГ окончательно ушло в прошлое
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко: Для Украины СНГ окончательно ушло в прошлое

Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

По словам главы украинского государства, он подписал соответствующий указ.

"Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше - в Европе, и только!" - написал он в Twitter.

12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил подготовить предложения относительно официального прекращения участия Украины в СНГ.

Президент также счел необходимым проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

Также Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект об одностороннем прекращениидействия отдельных положений Договора о дружбе с Россией.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове