Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов СНГ

Порошенко: Для Украины СНГ окончательно ушло в прошлое

Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

По словам главы украинского государства, он подписал соответствующий указ.

"Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше - в Европе, и только!" - написал он в Twitter.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил подготовить предложения относительно официального прекращения участия Украины в СНГ.

Президент также счел необходимым проведение инвентаризации всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

Также Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект об одностороннем прекращениидействия отдельных положений Договора о дружбе с Россией.

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