Скандал из-за иранских дронов. В МИД Украины раскритиковал заявления Ирана о «влиянии третьей стороны» на ухудшение отношений между странами 24 сентября, 18:27 Украинско-иранские отношения обострились на фоне поставок Ираном боевых беспилотников России (Фото:НВ)

В МИД Украины раскритиковал заявления Ирана о «внешнем влиянии» на ухудшение отношений между странами. В МИДе считают, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом и должен прекратить поставки оружия РФ.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии НВ.

«Единственной „третьей стороной“ являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии"», - выразил Николенко позицию Украины.

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23 сентября Украина лишила аккредитации посла Ирана, а также существенно сократила количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Такие меры приняли из-за поставок страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне, в частности против украинского гражданского населения.



В МИД Украины отметили, что такие действия напрямую противоречат публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

В МИД Ирана в ответ заявили, что сожалеют о «ухудшение отношений» с Украиной. Спикер иранского ведомства Насер Канаани «советовал» Киеву «воздержаться от влияния третьих сторон, якобы стремящихся разрушить отношения между двумя странами».

«Шахиды» на вооружении у россиян: что известно о закупке Россией иранских дронов

В середине июля появились первые сообщения о том, что Россия заинтересована в закупке иранских боевых беспилотников Shahed-191 и Shahed-129, для чего представители РФ по меньшей мере дважды летали в Иран.

В начале августа CNN сообщало, что россияне приступили к обучению на иранских ударных беспилотниках.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана сотни беспилотников. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

31 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

23 сентября ВСУ впервые сбили многоцелевой ударный дрон иранского производства Mohajer-6, предназначенный для разведки и огневого поражения.

Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам. В частности, в результате российской атаки иранскими дронами по Одессе 23 сентября погиб гражданский человек.

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