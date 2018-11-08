08 ноября 2018, четверг

Украина открыла почетное консульство в Венгрии

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Консульство возглавил венгерский предприниматель и меценат Золтан Хорват
Фото: Nepop Liuba via Facebook

Консульство возглавил венгерский предприниматель и меценат Золтан Хорват

В среду, 7 ноября, в венгерском городе Шиофок состоялось открытие почетного консульства Украины. 

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

"К его компетенции будут принадлежать области Зала, Веспрем и Шомодь”, - написала посол.

Она также отметила, что вручила новому почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

"Совместно с Золтаном Хорватом мы уже сделали несколько полезных дел: в мае 2017 года за его финансирование в рамках проекта Согрей душу в городе Печ прошли 10-ти дневную арт-реабилитацию 7 участников АТО, в сентябре 2017 года на средства, собранные по инициативе Хорвата в городе Волноваха была открыта современная детская площадка европейского образца, в декабре 2017 г. при финансовой поддержке Хорвата в Венгрии проведен международный социальный проект Детский футбол мира", - рассказала Непоп.

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